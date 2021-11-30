Муза Градского Марина Коташенко настояла на свадьбе незадолго до смерти музыканта

Певец Александр Градский долго не играл свадьбу с Мариной Коташенко, однако девушка смогла добиться желаемого. Об этом сообщает МК со ссылкой на источники в кругу семьи.

Торжество музыкант не планировал, потому что у него начались большие проблемы со здоровьем — каждый шаг мэтру давался с трудом.

"Куда ты торопишься?" — пересказывал Градский разговор с Коташенко и объяснял, что своих детей он уже всем обеспечил.

Однако девушке удалось добиться официального бракосочетания, которое прошло без громкого застолья и множества гостей. Его вдова родом из Киева, в Москву она переехала сразу после школы и начала карьеру модели.