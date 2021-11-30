Муза Градского Марина Коташенко настояла на свадьбе незадолго до смерти музыканта
Мэтр и его возлюбленная жили гражданским браком 17 лет. В последнее время у народного артиста начались большие проблемы со здоровьем — каждый шаг ему давался с трудом.
Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
Певец Александр Градский долго не играл свадьбу с Мариной Коташенко, однако девушка смогла добиться желаемого. Об этом сообщает МК со ссылкой на источники в кругу семьи.
Торжество музыкант не планировал, потому что у него начались большие проблемы со здоровьем — каждый шаг мэтру давался с трудом.
"Куда ты торопишься?" — пересказывал Градский разговор с Коташенко и объяснял, что своих детей он уже всем обеспечил.
Однако девушке удалось добиться официального бракосочетания, которое прошло без громкого застолья и множества гостей. Его вдова родом из Киева, в Москву она переехала сразу после школы и начала карьеру модели.
Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет. Похоронят музыканта на Ваганьковском кладбище.
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