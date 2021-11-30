Сын Вячеслава Зайцева в ужасе от видео, где его больного отца возят по мероприятиям как манекена

На прошлой неделе незаметно для большинства москвичей и даже любителей моды прошла "Народная неделя моды Славы Зайцева". В паре СМИ сообщили о том, что великий модельер, несмотря на болезнь Паркинсона, якобы пришёл на мероприятие и даже пообещал "реанимировать" свой дом моды. Вот только в такой расклад верится с трудом. Просто досмотрите это видео до конца.

Кадры из видео © TikTok / me_nelly_tiktok

Рядом с модельером можно заметить нескольких широкоплечих мужчин. Братья Хусаиновы "помогают" Зайцеву последние несколько лет. Весной Лайф уже писал, что семья Зайцева бьёт тревогу: по их мнению, "мошенники" взяли мэтра в оборот и теперь наживаются на его имени. Кадры, которые недавно опубликовала пользовательница "Тиктока" me_nelly_tiktok, взбесили не только миллионы пользователей соцсети, но и родного сына модельера, который сейчас даже не может попасть в дом к больному отцу.

Это мерзость! <...> Они от папиного имени раздают бездарные, пошлые интервью, делают фейковые вбросы. Подходят к его телефону и, пытаясь пародировать голос, обливают грязью меня и остальных родственников, несут через жёлтые СМИ откровенные ложь и клевету. Я уже год подвержен циничной травле! Егор Зайцев

Справа вверху Вадим Хусаинов. Фото © VK / Almaz

Что касается самочувствия Вячеслава Михайловича, надеюсь, что он скоро появится на работе и что-то расскажет о себе. Пока что он от нас изолирован, его охране дали приказ не пускать меня к нему в имение, где сейчас беснуются все эти существа. Надеюсь на лучшее Егор Зайцев