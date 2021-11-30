Курбан Омаров пересадил волосы с затылка на лицо, чтобы "пришла Борода"
41-летний бизнесмен решил последовать примеру разводящихся звёзд и занялся собственным преображением.
Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров решил избавиться от комплекса и пошёл на операцию по пересадке волос с затылочной части головы. Своё приключение он подробно описывал в социальных сетях и назвал всю процедуру "Борода, иди сюда!", что подписчики Ксении расценили как троллинг бывшей.
Омаров отправился в Турцию, где в одной из клиник ему пересадили волосяные фолликулы из зоны затылка в зону лица и будущей бороды. Бизнесмен всё время находился под местным наркозом, а потому мало что чувствовал. Операция длилась девять часов, во время которых нужно было неподвижно лежать и изредка двигать головой в нужном направлении.
Зато результат, по словам Омарова, стоил того. Он показал фото до и после, озаглавив своё приключение как "Борода, иди сюда!". И подписчики усмотрели в этом троллинг его бывшей жены Ксении Бородиной, с которой он развёлся летом этого года. Вместе с ведущей "Дома-2" Омаров прожил шесть лет. Прозвище "Борода" за Ксенией закрепилось примерно в то же время.
О, нееет... Нееет... Самый идеальный и неповторимый был, а сейчас сравняешься с этим стадом бородатых 🙈
Я думаю, борода не стоит таких мучений. Зачем она вам?
Говорят, что пластика засасывает и чел, подсевший на неё, всё время сфокусирован на "что бы ещё улучшить"? Вы рано начали "совершенствоваться", и ох, боюсь, что Микки Рурка превзойдёте "по красоте". Остановитесь, Всевышнего ради.
Фото © Instagram / zimamoscow и borodylia
Курбан Омаров и Ксения Бородина до сих пор не раскрывают причины своего разрыва, но телеведущая не раз намекала, что они были, и серьёзные. Ксения полностью прекратила общение с бывшим мужем и не поддерживает с ним связь даже ради их общей пятилетней дочери Теоны.
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