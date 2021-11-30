Алсу поделилась снимками своей мамы, и теперь понятно, почему она её скрывала

38-летняя певица Алсу, хитами которой в нулевые заслушивались все, опубликовала на своей странице в "Инстаграме" общие фото с мамой, поздравив её с Днём матери. На слайд-шоу под песню Алсу появлялись снимки с Разией Сафиной, которая мало того что выглядит очень достойно и ухоженно, так ещё и будто бы молодеет с каждым годом всё сильнее.

Фото © Instagram / alsou_a

На фото Алсу и мама часто позировали вдвоём, обнимаясь и улыбаясь на камеру, но иногда родственницы появлялись и в компании остальных членов семьи. Но даже так двум миллионам подписчиков Алсу было понятно, что на этих фото главная звезда — мать артистки.

Фото © Instagram / alsou_a

Да создал же Господь такую красивую маму😍 evgenia1241

Такая красивая у Вас мама🌺 alvinka_saidalieva

Роза — очень мудрая женщина ❤️ Мне повезло перенять хоть немного её мудрости и выдержки. Ну а тебе, конечно, очень повезло с мамой! 😍 Всегда шикарно выглядит, всегда на позитиве 🌹 Долгих лет маме! dolche_promise

Фото © Instagram / alsou_a

Разии Сафиной очень повезло с генетикой, к тому же даёт свои плоды постоянный уход за собой. У семьи бывшего вице-президента "ЛУКойла" средства на это были. Они же помогли Алсу стать популярной певицей, о чём та не стесняется говорить сама. Известно, что мама Алсу — архитектор, но по профессии с определённого момента не работала, посвятила себя воспитанию и поддержке детей и позже внуков.

Фото © Instagram / alsou_a