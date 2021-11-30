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Трихолог Галлямова объяснила появление пугающих шрамов на голове Лепса

Врач не исключает, что артист сделал пластику за ушами. Лишь по фото судить сложно, отметила собеседница.

30 ноября, 16:11

Фото © "Стархит", Legion-Media

Трихолог Юлия Галлямова в беседе с Лайфом попыталась объяснить шрамы на голове заслуженного артиста России Григория Лепса, напугавшие фанатов. Они могут быть следствием пластической операции.

"Сзади то, что я вижу, — вполне приличный шрам. Сбоку, что он заметный, по фотографии сложно определить, гипертрофический он или нет. Это выбритая часть. Когда в анфас он, то, в принципе, мне даже кажется, что пластика была", — уточнила наша собеседница.

Фото © "Стархит", Legion-Media

Фото © "Стархит", Legion-Media

Напомним, что недавно Григорий Лепс посетил премьеру фильма "Бумеранг" вместе со старшей дочерью Ингой. На показе 59-летний певец не стеснялся камер, поэтому попал на снимки с разных ракурсов. Он сильно похудел, а на голове отчётливо видны следы операции.

Источники, близкие к Лепсу, рассказали "Стархиту", что эти рубцы могли остаться после пересадки волос, которую до этого ему делали уже дважды — в США и Корее.

Врач Галлямова не исключает возможного наличия у артиста и ушной пластики, и пересадки волос.

"Просто я думаю, что у него было совмещение с пластикой. И, может быть, из-за этого он (шрам. — Прим. Лайфа) растянулся, потому что он ушёл далеко вверх и вбок. Просто тогда шрам может растянуться и стать таким широким сбоку. Это два шрама тогда подряд: заушная пластика и такая", — добавила Галлямова.

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Авторы
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Юлия Архипова

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