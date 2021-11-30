ФАС возбудила дело из-за завышения цен на еду в аэропорту Шереметьево

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "Росинтер ресторантс" (сети ресторанов "IL Патио", Costa Coffee и T.G.I. Friday's). Как считают в службе, данная компания завышала цены в столичном аэропорту Шереметьево, злоупотребив доминирующим положением.

"В кафе и ресторанах сети на территории Шереметьево, где компания занимает доминирующее положение, цены на услуги общественного питания значительно превышают установленные в городе Москве", — говорится на официальном сайте ФАС.

В том случае, если компанию признают нарушившей закон, ей может грозить оборотный штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.