ФАС возбудила дело из-за завышения цен на еду в аэропорту Шереметьево
Речь идёт о сетевых ресторанах "IL Патио", Costa Coffee и T.G.I. Friday's. Если компанию-владельца признают нарушившей закон, ей может грозить оборотный штраф до миллиона рублей.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "Росинтер ресторантс" (сети ресторанов "IL Патио", Costa Coffee и T.G.I. Friday's). Как считают в службе, данная компания завышала цены в столичном аэропорту Шереметьево, злоупотребив доминирующим положением.
"В кафе и ресторанах сети на территории Шереметьево, где компания занимает доминирующее положение, цены на услуги общественного питания значительно превышают установленные в городе Москве", — говорится на официальном сайте ФАС.
В том случае, если компанию признают нарушившей закон, ей может грозить оборотный штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.
Ранее российские рестораны предупредили о повышении цен в 2022 году. По мнению экспертов, даже несмотря на увеличение стоимости некоторых позиций, падения выручки общепиту не миновать.
Комментариев: 0