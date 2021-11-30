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ФАС возбудила дело из-за завышения цен на еду в аэропорту Шереметьево

Речь идёт о сетевых ресторанах "IL Патио", Costa Coffee и T.G.I. Friday's. Если компанию-владельца признают нарушившей закон, ей может грозить оборотный штраф до миллиона рублей.

30 ноября, 16:04
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "Росинтер ресторантс" (сети ресторанов "IL Патио", Costa Coffee и T.G.I. Friday's). Как считают в службе, данная компания завышала цены в столичном аэропорту Шереметьево, злоупотребив доминирующим положением.

"В кафе и ресторанах сети на территории Шереметьево, где компания занимает доминирующее положение, цены на услуги общественного питания значительно превышают установленные в городе Москве", — говорится на официальном сайте ФАС.

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В том случае, если компанию признают нарушившей закон, ей может грозить оборотный штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

Ранее российские рестораны предупредили о повышении цен в 2022 году. По мнению экспертов, даже несмотря на увеличение стоимости некоторых позиций, падения выручки общепиту не миновать.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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