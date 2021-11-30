Юрист Соловьёв назвал вбросом заявление Зеленского о готовящемся на Украине госперевороте

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся 1 декабря государственном перевороте с участием бизнесмена Рината Ахметова является вбросом. На это в беседе с РИА ФАН указал заслуженный юрист РФ и общественный деятель Иван Соловьёв.

"То, как господин Зеленский излагал информацию об участии Ахметова в перевороте, не оставляет сомнений, что ничего реального или мало-мальски достоверного у украинского президента нет и вряд ли появится. Ему нужен был вброс, информационная бомба, которые бы в очередной раз привлекли внимание всех, кто находится в орбите постоянно тявкающей украинской внешней политики", — уточнил юрист.

Соловьёв также предположил, что слова Зеленского могут быть попыткой дискредитации конкурирующего с ним бизнесмена. Политика телеканалов Ахметова, которые ранее были абсолютно лояльны к главе государства, изменилась, они заняли жёсткую критическую позицию. Предприниматель стремительно набирает популярность, например, с помощью закупки недостающего в стране угля и иных энергоресурсов, в отличие от самого Зеленского и его команды.

"Скорее всего, противопоставление бизнесмена действующей власти, по задумкам команды Зеленского, должно было снизить его влияние и растущую популярность", — подчеркнул собеседник агентства.

Соловьёв добавил, что заявлениями о государственном перевороте лидер Украины пытается усилить собственную власть. Зеленский показывает остальным независимым бизнесменам, что им просто необходимо сотрудничать с ним.

"И, наконец, традиционная цель всех сомнительных пиар-ходов Зеленского — отвлечение внимания от летящей в пропасть экономики страны, от стремительного обнищания людей и ни разу не выполненных собственных обещаний", — подытожил специалист.