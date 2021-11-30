НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России ввели двухнедельный карантин для приезжающих из стран, где выявлен омикрон-штамм

В большинстве таких государств высокие риски заражения коронавирусом, объяснила решение глава Роспотребнадзора.

30 ноября, 15:47
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Россия ввела обязательный карантин для пассажиров, приезжающих из стран Африки, с которыми не возобновлено авиасообщение. Всему виной новый штамм ковида "омикрон", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, в большинстве таких государств высокий риск заражения новой разновидностью коронавируса, однако есть граждане, которые посещают их по личным нуждам вопреки рекомендациям.

"Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении", — сказала Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов из-за омикрон-штамма

Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов из-за омикрон-штамма

Ранее Лайф рассказывал, что Россия с декабря возобновит авиасообщение ещё с пятью странами. Кроме того, с этой же даты, 1 декабря, снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полёты на Кубу, в Мексику и Катар.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1