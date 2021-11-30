В России ввели двухнедельный карантин для приезжающих из стран, где выявлен омикрон-штамм
В большинстве таких государств высокие риски заражения коронавирусом, объяснила решение глава Роспотребнадзора.
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Россия ввела обязательный карантин для пассажиров, приезжающих из стран Африки, с которыми не возобновлено авиасообщение. Всему виной новый штамм ковида "омикрон", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, в большинстве таких государств высокий риск заражения новой разновидностью коронавируса, однако есть граждане, которые посещают их по личным нуждам вопреки рекомендациям.
"Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении", — сказала Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия с декабря возобновит авиасообщение ещё с пятью странами. Кроме того, с этой же даты, 1 декабря, снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полёты на Кубу, в Мексику и Катар.
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