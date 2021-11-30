В России ввели двухнедельный карантин для приезжающих из стран, где выявлен омикрон-штамм

Россия ввела обязательный карантин для пассажиров, приезжающих из стран Африки, с которыми не возобновлено авиасообщение. Всему виной новый штамм ковида "омикрон", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, в большинстве таких государств высокий риск заражения новой разновидностью коронавируса, однако есть граждане, которые посещают их по личным нуждам вопреки рекомендациям.

"Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении", — сказала Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.