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"Люди болтаются": Лукашенко пообещал до конца года решить миграционный кризис на границе с Польшей

Белорусский лидер подчеркнул, что проблема с беженцами республике не нужна. По его словам, в Ирак уже вернулось более тысячи человек.

30 ноября, 15:45

Фото © Официальный сайт президента Белоруссии

Белоруссия постарается решить миграционный кризис на границе с Польшей до конца года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что сразу же заверил в этом врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

"Я ей (Ангеле Меркель. — Прим. Лайфа) сразу сказал, что я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, то в Гродно", — цитирует РИА "Новости" белорусского лидера.

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Лукашенко заверил, что Минск попросит беженцев, которые находятся в Белоруссии законно, вернуться на родину, поскольку никакого гуманитарного коридора не предвидится. Как указал президент республики, в Ирак уже вернулось более тысячи мигрантов.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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