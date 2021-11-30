Белоруссия постарается решить миграционный кризис на границе с Польшей до конца года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что сразу же заверил в этом врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

"Я ей (Ангеле Меркель. — Прим. Лайфа) сразу сказал, что я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, то в Гродно", — цитирует РИА "Новости" белорусского лидера.