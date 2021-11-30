"Люди болтаются": Лукашенко пообещал до конца года решить миграционный кризис на границе с Польшей
Белорусский лидер подчеркнул, что проблема с беженцами республике не нужна. По его словам, в Ирак уже вернулось более тысячи человек.
Белоруссия постарается решить миграционный кризис на границе с Польшей до конца года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что сразу же заверил в этом врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
"Я ей (Ангеле Меркель. — Прим. Лайфа) сразу сказал, что я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, то в Гродно", — цитирует РИА "Новости" белорусского лидера.
Лукашенко заверил, что Минск попросит беженцев, которые находятся в Белоруссии законно, вернуться на родину, поскольку никакого гуманитарного коридора не предвидится. Как указал президент республики, в Ирак уже вернулось более тысячи мигрантов.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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