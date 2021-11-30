НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Попова призвала россиян встретить Новый год дома, не выезжая за рубеж

Существует большой риск застрять за границей из-за различных мер по борьбе с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в отдельно взятых странах, предупредила главный санврач.

30 ноября, 15:40
<p>Фото © ТАСС / Виктория Вотоновская</p>

Фото © ТАСС / Виктория Вотоновская

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что новогодние праздники лучше провести дома, не покидая пределов России. Об этом она сказала в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с CoViD-19.

"Я считаю, что новогодние праздники [нужно], и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая её рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью", — подчеркнула главный государственный санитарный врач.

Попова отметила, что существует большой риск застрять за рубежом из-за различных мер по борьбе с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в отдельно взятых странах.

"Ситуация развивается в разных странах по-разному, <…> и меры реагирования в каждой стране <…> могут быть также самыми разными. Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на определённо долгий срок по решению той или иной страны", — заключила специалист.

Попова: Штамм коронавируса "омикрон" в России не выявлен

Попова: Штамм коронавируса "омикрон" в России не выявлен

Ранее Лайф рассказывал, что в России за сутки выявили 32 648 новых случаев ковида — это минимум с 15 октября. За последние 24 часа полностью выздоровело 33 442 человека, а общее число поборовших болезнь достигло 8 329 253.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1