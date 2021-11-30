Попова призвала россиян встретить Новый год дома, не выезжая за рубеж

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что новогодние праздники лучше провести дома, не покидая пределов России. Об этом она сказала в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с CoViD-19.

"Я считаю, что новогодние праздники [нужно], и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая её рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью", — подчеркнула главный государственный санитарный врач.

Попова отметила, что существует большой риск застрять за рубежом из-за различных мер по борьбе с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в отдельно взятых странах.

"Ситуация развивается в разных странах по-разному, <…> и меры реагирования в каждой стране <…> могут быть также самыми разными. Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на определённо долгий срок по решению той или иной страны", — заключила специалист.