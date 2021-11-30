В России разработали тест-систему для выявления омикрон-штамма ковида

В России создан тест для выявления нового штамма коронавируса "омикрон". Разработкой занимался Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для углублённой лабораторной дифференциальной диагностики нашим ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с момента опубликования полногеномной последовательности в течение буквально нескольких дней уже разработан диагностикум, тест-система", — сказала главный государственный санитарный врач на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

Попова уточнила, что с помощью системы можно не только подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца вируса именно к новому штамму.