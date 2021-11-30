В России разработали тест-систему для выявления омикрон-штамма ковида
Она способна подтвердить наличие инфекции и определить принадлежность образца вируса именно к новой разновидности, уточнила Анна Попова.
Фото © Pexels
В России создан тест для выявления нового штамма коронавируса "омикрон". Разработкой занимался Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Для углублённой лабораторной дифференциальной диагностики нашим ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с момента опубликования полногеномной последовательности в течение буквально нескольких дней уже разработан диагностикум, тест-система", — сказала главный государственный санитарный врач на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.
Попова уточнила, что с помощью системы можно не только подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца вируса именно к новому штамму.
Ранее Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов из-за омикрон-штамма. Мутации, которые присущи этой разновидности, усиливают заразность и связываемость с рецепторами, потенциально увеличивают вероятность проникновения вируса в клетки, указала Анна Попова.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ботсванский штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.
Комментариев: 0