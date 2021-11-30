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Автоэксперт Канаев напомнил об основных правилах вождения в метель и гололёд

В непогоду нужно быть особенно аккуратным, так как метель часто отвлекает водителей от дороги.

30 ноября, 15:29
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT перечислил основные правила эксплуатации автомобиля в метель и гололёд. В частности, призвал не пренебрегать соблюдением дистанции.

"В условиях заснеженных ветров важно заранее подготовить стеклоочистители: специальные жидкости и щётки. Первое — никуда не торопиться, быть осторожным, второе — обеспечить себе хорошую видимость на дороге", — подчеркнул эксперт.

В заключение Канаев отметил, что при плохих погодных условиях важно обозначать себя при поворотах, поскольку метель часто отвлекает водителей при движении.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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