Автоэксперт Канаев напомнил об основных правилах вождения в метель и гололёд
В непогоду нужно быть особенно аккуратным, так как метель часто отвлекает водителей от дороги.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT перечислил основные правила эксплуатации автомобиля в метель и гололёд. В частности, призвал не пренебрегать соблюдением дистанции.
"В условиях заснеженных ветров важно заранее подготовить стеклоочистители: специальные жидкости и щётки. Первое — никуда не торопиться, быть осторожным, второе — обеспечить себе хорошую видимость на дороге", — подчеркнул эксперт.
В заключение Канаев отметил, что при плохих погодных условиях важно обозначать себя при поворотах, поскольку метель часто отвлекает водителей при движении.
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