Мурашко рассказал, когда первые партии вакцины "Спутник М" поступят в оборот

Первые партии вакцины от ковида для подростков "Спутник М" поступят в гражданский оборот после того, как завершится контроль качества. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

"Сегодня произведены первые серии и они поступили для контроля в государственные лаборатории. Мы ожидаем, что в течение 15–18 дней этот контроль будет завершён, и далее вакцина начнёт поступать в гражданский оборот", — отметил он.