Мурашко рассказал, когда первые партии вакцины "Спутник М" поступят в оборот
Сегодня были произведены первые серии препарата и они поступили для контроля в государственные лаборатории.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Первые партии вакцины от ковида для подростков "Спутник М" поступят в гражданский оборот после того, как завершится контроль качества. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.
"Сегодня произведены первые серии и они поступили для контроля в государственные лаборатории. Мы ожидаем, что в течение 15–18 дней этот контроль будет завершён, и далее вакцина начнёт поступать в гражданский оборот", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что вакцина для подростков "Спутник М" сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев. Препарат предназначен для лиц от 12 до 17 лет включительно. Как и "Спутник V", он состоит из двух компонентов, которые вводятся внутримышечно с интервалом в 21 день.
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