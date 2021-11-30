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Мурашко рассказал, когда первые партии вакцины "Спутник М" поступят в оборот

Сегодня были произведены первые серии препарата и они поступили для контроля в государственные лаборатории.

30 ноября, 15:26
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Первые партии вакцины от ковида для подростков "Спутник М" поступят в гражданский оборот после того, как завершится контроль качества. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

"Сегодня произведены первые серии и они поступили для контроля в государственные лаборатории. Мы ожидаем, что в течение 1518 дней этот контроль будет завершён, и далее вакцина начнёт поступать в гражданский оборот", — отметил он.

Иммунолог Крючков рассказал о принципе действия вакцины для подростков "Спутник М"

Иммунолог Крючков рассказал о принципе действия вакцины для подростков "Спутник М"

Ранее Лайф писал, что вакцина для подростков "Спутник М" сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев. Препарат предназначен для лиц от 12 до 17 лет включительно. Как и "Спутник V", он состоит из двух компонентов, которые вводятся внутримышечно с интервалом в 21 день.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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