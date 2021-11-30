Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов из-за омикрон-штамма

Срок действия ПЦР-тестов из-за особенностей нового штамма ковида "омикрон" сокращён с 72 до 48 часов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный государственный санитарный врач отметила, что мутации, которые присущи штамму, усиливают заразность вируса, его связываемость с рецепторами, а также потенциально увеличивают возможность проникновения вируса в клетки.

"С учётом особенностей нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48", — сказала Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.