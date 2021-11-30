Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов из-за омикрон-штамма
Мутации, которые присущи этой разновидности, усиливают заразность и связываемость с рецепторами, потенциально увеличивают вероятность проникновения вируса в клетки, указала Анна Попова.
Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Андрей Никеричев
Срок действия ПЦР-тестов из-за особенностей нового штамма ковида "омикрон" сокращён с 72 до 48 часов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Главный государственный санитарный врач отметила, что мутации, которые присущи штамму, усиливают заразность вируса, его связываемость с рецепторами, а также потенциально увеличивают возможность проникновения вируса в клетки.
"С учётом особенностей нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48", — сказала Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.
Ранее биолог Анча Баранова рассказала, какие вакцины окажутся эффективнее против омикрон-штамма. При этом эксперт отметила, что первые данные по уровню нейтрализующих антител для этого варианта ковида появятся в начале декабря.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.
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