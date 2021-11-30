По итогам переговоров Путина и лидера Вьетнама в Кремле будет принято совместное заявление

В Кремле началась встреча президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Нгуен Суан Фука, который прибыл в РФ с рабочим визитом. Как отметил российский лидер, по итогам переговоров будет принято совместное заявление.

"Мы с вами сегодня заявление примем. Думаю, оно будет отражать уровень состояния наших отношений. И мы будем двигаться дальше", — сказал Путин в начале переговоров с вьетнамским коллегой.

Как сообщается на сайте Кремля, лидеры намерены обсудить вопросы стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом в различных областях. В частности, будут затронуты торгово-экономическая, военно-техническая, научно-технологическая сферы.