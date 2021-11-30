По итогам переговоров Путина и лидера Вьетнама в Кремле будет принято совместное заявление
В частности, президенты обсудят не только вопросы стратегического партнёрства, но и проблемы в торгово-экономической, военно-технической, научно-технологической сферах.
Владимир Путин с Нгуен Суан Фуком. Фото © Kremlin.ru
В Кремле началась встреча президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Нгуен Суан Фука, который прибыл в РФ с рабочим визитом. Как отметил российский лидер, по итогам переговоров будет принято совместное заявление.
"Мы с вами сегодня заявление примем. Думаю, оно будет отражать уровень состояния наших отношений. И мы будем двигаться дальше", — сказал Путин в начале переговоров с вьетнамским коллегой.
Как сообщается на сайте Кремля, лидеры намерены обсудить вопросы стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом в различных областях. В частности, будут затронуты торгово-экономическая, военно-техническая, научно-технологическая сферы.
Ранее Лайф сообщал, что Путин 6 декабря посетит Индию с рабочим визитом. Вместе с главой индийского кабмина они обсудят дальнейшее стратегическое партнёрство.
Лента новостей
Без подарка на день рождения: Карлсен четвёртый раз подряд сыграл вничью с Непомнящим в матче за шахматную корону
сегодня в 15:17
Патрушев: Никаких необоснованных передвижений российских войск у границы с Украиной нет
сегодня в 15:16
Попова: Штамм коронавируса "омикрон" в России не выявлен
сегодня в 15:15
Комментариев: 0