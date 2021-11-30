Белоруссия имеет план и боевые части для реакции на попытки Североатлантического альянса начать конфликт. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в беседе с РИА "Новости", комментируя ситуацию с манёврами НАТО в Прибалтике и на Украине.

Лидер напомнил, что члены альянса начали манёвры в Польше, Латвии, Литве и на Украине. А он, как главнокомандующий, "не должен идти на провокации, поддаться". Как пояснил Лукашенко, он должен предвидеть, что произойдёт, чтобы не получилось, как в 1941 году, когда после нападения фашистской Германии на СССР началась Великая Отечественная война. Лукашенко добавил, что Сталин всем говорил не поддаваться на провокации, хотя в этот момент "уже война фактически начиналась".

"Поэтому я вынужден иметь планы и подразделения, части белорусской армии, которые будут реагировать на любую попытку здесь создать конфликт. На границе Прибалтики, Польши и Украины. К сожалению, они побежали впереди даже войск НАТО, украинцы, ну, как обычно. Небо закрыли раньше, чем Евросоюз и американцы, для белорусских самолётов, точно так и здесь", — сообщил глава Белоруссии.