Глава Минздрава Мурашко назвал число привитых от ковида россиян
По словам министра, за прошедшую неделю вакцинировалось против CoViD-19 почти три миллиона человек. При этом специалист отметил, что более половины граждан старше 60 лет также уже прошли процедуру.
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На сегодняшний день в России более 70 миллионов человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.
"Вакцинированы за прошедшую неделю почти три миллиона человек, это почти 426 тысяч [человек] в сутки. <…> Всего вакцинировано на сегодняшний день более 70 миллионов граждан", — сказал глава Минздрава России.
При этом Мурашко отметил, что более половины россиян старше 60 лет (56%) вакцинировались против CoViD-19. По его словам, за прошлую неделю число пожилых граждан, входящих в группу риска, значительно увеличилось.
Ранее Лайф сообщал, что в ВОЗ призвали ускорить темпы вакцинации из-за появления омикрон-штамма ковида. В организации подчеркнули, что особенно важно привиться тем, кто нуждается в защите в первую очередь.
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