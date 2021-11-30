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Глава Минздрава Мурашко назвал число привитых от ковида россиян

По словам министра, за прошедшую неделю вакцинировалось против CoViD-19 почти три миллиона человек. При этом специалист отметил, что более половины граждан старше 60 лет также уже прошли процедуру.

30 ноября, 15:33

Фото © Pexels

На сегодняшний день в России более 70 миллионов человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

"Вакцинированы за прошедшую неделю почти три миллиона человек, это почти 426 тысяч [человек] в сутки. <…> Всего вакцинировано на сегодняшний день более 70 миллионов граждан", — сказал глава Минздрава России.

Российские вакцины от ковида проверяют на эффективность против новых штаммов

Российские вакцины от ковида проверяют на эффективность против новых штаммов

При этом Мурашко отметил, что более половины россиян старше 60 лет (56%) вакцинировались против CoViD-19. По его словам, за прошлую неделю число пожилых граждан, входящих в группу риска, значительно увеличилось.

Ранее Лайф сообщал, что в ВОЗ призвали ускорить темпы вакцинации из-за появления омикрон-штамма ковида. В организации подчеркнули, что особенно важно привиться тем, кто нуждается в защите в первую очередь.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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