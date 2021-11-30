Глава Минздрава Мурашко назвал число привитых от ковида россиян

На сегодняшний день в России более 70 миллионов человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

"Вакцинированы за прошедшую неделю почти три миллиона человек, это почти 426 тысяч [человек] в сутки. <…> Всего вакцинировано на сегодняшний день более 70 миллионов граждан", — сказал глава Минздрава России.

При этом Мурашко отметил, что более половины россиян старше 60 лет (56%) вакцинировались против CoViD-19. По его словам, за прошлую неделю число пожилых граждан, входящих в группу риска, значительно увеличилось.