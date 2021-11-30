Попова рассказала о повышенной заразности штамма "омикрон"

"Мутации, которые присущи штамму "омикрон", повышают заразность вируса, усиливают связываемость с рецепторами, потенциально усиливают проникновение вируса в клетки и влияют на увеличение инфекционности, очевидно", — отметила она на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с инфекцией.