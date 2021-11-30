Подмосковные врачи удалили с шеи пенсионерки опухоль размером с голову

В Коломенской ЦРБ в Московской области провели уникальную операцию по удалению опухоли, которая разрослась до гигантских размеров. Новообразование весом три килограмма мучило 82-летнюю пациентку долгие три десятилетия.

Как рассказал врач-онколог больницы Роман Шмаков, к операции по удалению липомы была привлечена мультидисциплинарная бригада врачей, в составе которой — онкологи, травматолог и анестезиолог-реаниматолог.

"Само вмешательство длилось один час. Через два разреза мы удалили образование. Из-за большого размера опухоли пришлось прибегнуть к пластике. На место раны уложили тонкий кожный лоскут, взятый с задней поверхности бедра пациентки", — пояснил медик.

Фото © Предоставлено Лайфу Коломенской ЦРБ

Как выяснилось, опухоль на шее пенсионерки появилась целых 30 лет назад и всё это время потихоньку росла. Однако к врачам женщина идти не торопилась. За помощью она обратилась после того, как на поверхности новообразования появилась кровоточащая язва.

Пациентку уже выписали из медучреждения, сейчас она проходит амбулаторное лечение по месту жительства.