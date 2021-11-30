Во время дискуссии на площадке инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!" президент рассказал о подходах нашей страны к решению экономических проблем, вызванных пандемией, объяснил, почему мы вынуждены развивать новейшее оружие, но при этом он не опасается растущей военной мощи Китая, и из-за каких проблем он не спит по ночам.

Пандемия нанесла ущерб всем экономикам мира, однако Российская Федерация с её последствиями справляется лучше, чем многие соседние западные страны. Несмотря на инфляцию, вызванную внешними факторами, уровень безработицы в стране снизился и вышел на докризисный уровень. Государство уделяет много внимания решению социальных проблем — поднимает МРОТ и прожиточный минимум, выплачивает пособия семьям с детьми.

Демографическую проблему Владимир Путин вообще считает основной. Когда участники форума спросили, из-за чего он не спит по ночам, именно решение этой задачи глава государства поставил на первое место.

Путин отвечал на все вопросы искренне и детально. Иногда, правда, ему приходилось повторять то, что уже было озвучено не раз, — например, про внутриукраинский конфликт, почему Россия создаёт гиперзвуковое оружие.

Президент напомнил, что, несмотря на все уверения, НАТО продолжает расширять свою инфраструктуру у наших границ, проводит учения (недавно в 20 км от наших берегов в Чёрном море летали стратегические бомбардировщики, на борту которых могло быть ядерное оружие). А если на Украине появятся пусковые установки НАТО, то время подлёта ракет к Москве составит пять минут.

"А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас", — заявил президент, пояснив, что благодаря новым российским ракетам подлётное время до тех, кто отдаёт приказы, тоже будет составлять пять минут!

"Мы куда идём?!" — обратился он к своим западным коллегам.

И выразил надежду, что ни до каких возможных конфликтов дело не дойдёт.

"Надеюсь, что чувство смысла, ответственности будет преобладать", — сказал он.

Финансистам Путин напомнил, что точные прогнозы о том, сколько ещё нужна будет углеводородная энергетика, никто дать не может, но тем не менее Россия уже давно диверсифицировала поступления в бюджет.

А вот к криптовалюте в нашей стране относятся настороженно: она ничем не обеспечена, несёт в себе большие риски. Хотя, не исключает президент, за такими платёжными средствами — будущее.

"Байден уже решил идти на второй срок, а вы что думаете по поводу 2024 года?" — спросили иностранцы у российского лидера.

Путин объяснил, что с решением главы США согласен, иначе там пострадает "управляемость".

"Что касается моих планов, то здесь в чём фокус? Фокус в том, что в соответствии с конституцией я имею право избираться. А буду делать это или нет, я сам не решил ещё. Но само наличие этого права стабилизирует ситуацию", — сказал он.

При этом Путин верит, что в России появятся амбициозные молодые люди, экономисты, которые будут ставить перед собой смелые задачи и, главное, смогут их решать.