Столтенберг заявил о подготовке НАТО к сценарию "вторжения России" на Украину

Североатлантический альянс не знает, в чём заключаются намерения России в отношении Украины, но готовится к возможности применения Москвой силы против Незалежной. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"У нас нет никакой ясности и уверенности, в чём конкретно заключаются намерения России в отношении Украины, которые меняются со временем. НАТО должно быть готово к сценарию, что Россия использует военную силу, и мы готовимся к этому", — сказал норвежец на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел альянса.

По словам Столтенберга, партнёры по альянсу договорились обмениваться разведывательными данными относительно военной активности РФ, чтобы своевременно оказать политическую и техническую поддержку украинцам. При этом он не стал отвечать на вопрос, может ли НАТО поддержать Незалежную военными мерами в случае вооружённого конфликта между Киевом и Москвой.

"Мы должны защищать страны НАТО, членов нашего альянса, в частности в регионе Чёрного моря. И мы в нашей работе предусматриваем планы и потенциал, чтобы всегда быть готовыми к любой угрозе", — отметил Столтенберг, не уточнив ничего про Украину.