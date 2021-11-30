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Столтенберг заявил о подготовке НАТО к сценарию "вторжения России" на Украину

По его словам, страны альянса активно обмениваются разведывательными данными относительно военной активности РФ, чтобы своевременно оказать политическую и техническую поддержку Киеву.

30 ноября, 17:59
<p>Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS</p>

Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Североатлантический альянс не знает, в чём заключаются намерения России в отношении Украины, но готовится к возможности применения Москвой силы против Незалежной. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"У нас нет никакой ясности и уверенности, в чём конкретно заключаются намерения России в отношении Украины, которые меняются со временем. НАТО должно быть готово к сценарию, что Россия использует военную силу, и мы готовимся к этому", — сказал норвежец на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел альянса.

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По словам Столтенберга, партнёры по альянсу договорились обмениваться разведывательными данными относительно военной активности РФ, чтобы своевременно оказать политическую и техническую поддержку украинцам. При этом он не стал отвечать на вопрос, может ли НАТО поддержать Незалежную военными мерами в случае вооружённого конфликта между Киевом и Москвой.

"Мы должны защищать страны НАТО, членов нашего альянса, в частности в регионе Чёрного моря. И мы в нашей работе предусматриваем планы и потенциал, чтобы всегда быть готовыми к любой угрозе", — отметил Столтенберг, не уточнив ничего про Украину.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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