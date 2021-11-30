Онищенко объяснил сокращение срока действия ПЦР-теста до 48 часов

Бывший руководитель Роспотребнадзора, экс-депутат Думы Геннадий Онищенко в беседе с Лайфом объяснил сокращение срока действия ПЦР-теста до 48 часов необходимостью ранней регистрации нового омикрон-штамма коронавируса.

"Это делают, чтобы на более раннем этапе зарегистрировать возможную контаминацию. Дело в том, что эта мутация более контагиозная, то бишь есть вероятность заражения большего числа человек, и поэтому сокращение промежутка между тестами может способствовать выявлению на раннем этапе", — уточнил специалист.

Также Онищенко отметил, что ПЦР-тесты могут обнаружить "омикрон", но пока в нашей стране этого не произошло. Однако из-за контактов с Европой появление мутации в РФ очень высоковероятно.

"Единственное, что нас успокаивает, — что тесты срабатывают на этот штамм. Пока на территории нашей страны регистрации этого штамма не отмечено, но это не значит, что он у нас не появится. Потому что он уже есть в Европе, а поскольку мы с Европой контачим, то здесь вероятность завоза повышается", — подытожил собеседник.