Эксперты назвали три знака зодиака, у которых гороскоп не сбывается

Многие хотят услышать совет от звёзд, как действовать в той или иной ситуации, чтобы получить максимальную выгоду или найти любовь, пишет 5-tv.ru. Однако зачастую гороскоп не сбывается — даже индивидуальный, что приводит к сильнейшему разочарованию. Но, прежде чем задавать сакральный вопрос звездочётам, нужно узнать, не находитесь ли вы в стоп-зоне.

Рыбы

Рыбы смотрят на мир не через розовые очки, они здраво оценивают ситуацию и не тешат себя пустыми надеждами. На различные предсказания они просто не обращают внимания, так как ничто не способно сбить их с намеченного пути. А если всё сложится замечательно, Рыбы будут уверены — всё дело в их умениях, а никак не в расположении звёзд.

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Весы

Весы всегда сами себе на уме, а потому мнение у них меняется по щелчку пальцев. Частая проблема рождённых под этой звездой в том, что полученный совет они начинают рассматривать со всех сторон и изучать, надеясь довести его до идеала. А потом Весы всё равно поступят по-своему. Так они нередко умудряются перехитрить самих себя и добиться противоположного результата.

Телец