Эксперты назвали три знака зодиака, у которых гороскоп не сбывается
Это звучит как постирония, но астрологи уверены, что даже такое положение вещей предопределено звёздами и судьбой.
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Многие хотят услышать совет от звёзд, как действовать в той или иной ситуации, чтобы получить максимальную выгоду или найти любовь, пишет 5-tv.ru. Однако зачастую гороскоп не сбывается — даже индивидуальный, что приводит к сильнейшему разочарованию. Но, прежде чем задавать сакральный вопрос звездочётам, нужно узнать, не находитесь ли вы в стоп-зоне.
Рыбы
Рыбы смотрят на мир не через розовые очки, они здраво оценивают ситуацию и не тешат себя пустыми надеждами. На различные предсказания они просто не обращают внимания, так как ничто не способно сбить их с намеченного пути. А если всё сложится замечательно, Рыбы будут уверены — всё дело в их умениях, а никак не в расположении звёзд.
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Весы
Весы всегда сами себе на уме, а потому мнение у них меняется по щелчку пальцев. Частая проблема рождённых под этой звездой в том, что полученный совет они начинают рассматривать со всех сторон и изучать, надеясь довести его до идеала. А потом Весы всё равно поступят по-своему. Так они нередко умудряются перехитрить самих себя и добиться противоположного результата.
Телец
Советовать что-то Тельцу — пустая трата времени. Эти упрямцы всегда всё знают лучше всех, а потому слушать чужие слова для них — дело скучное и неблагодарное. Кроме того, предсказать поведение Тельца невозможно даже звёздам. Астрологи часто советуют этому знаку зодиака остановиться и выдохнуть, оценить своё положение, а уже потом действовать, чтобы сгоряча не наломать дров.
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