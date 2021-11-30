Стало известно, сколько россиян застряли в ЮАР из-за штамма "омикрон"

Сейчас в ЮАР находится минимум 500 российских туристов, среди них нет организованных путешественников. В Ростуризме порекомендовали им сообщить о себе в посольство для получения оперативной информации о возможных вариантах возвращения на родину.

"По данным Ростуризма, в ЮАР сейчас нет российских организованных туристов. Что касается самостоятельных путешественников, то, по данным Генерального консульства России в Кейптауне, в настоящее время в ЮАР находится по меньшей мере 500 россиян", — говорится в сообщении Ростуризма.

В ведомстве добавили, что далеко не все россияне, прибывающие в ЮАР, встают на консульский учёт, поэтому им посоветовали сообщить о себе в посольство. Так они смогут оперативно получать информацию о возможных вариантах возвращения на родину. Также отслеживать её можно на официальных сайтах МИД России и Росавиации.