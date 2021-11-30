Стало известно, сколько россиян застряли в ЮАР из-за штамма "омикрон"
Далеко не все путешественники, прибывающие в африканскую страну, встают на консульский учёт, поэтому Ростуризм посоветовал им сообщить о себе в посольство.
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Сейчас в ЮАР находится минимум 500 российских туристов, среди них нет организованных путешественников. В Ростуризме порекомендовали им сообщить о себе в посольство для получения оперативной информации о возможных вариантах возвращения на родину.
"По данным Ростуризма, в ЮАР сейчас нет российских организованных туристов. Что касается самостоятельных путешественников, то, по данным Генерального консульства России в Кейптауне, в настоящее время в ЮАР находится по меньшей мере 500 россиян", — говорится в сообщении Ростуризма.
В ведомстве добавили, что далеко не все россияне, прибывающие в ЮАР, встают на консульский учёт, поэтому им посоветовали сообщить о себе в посольство. Так они смогут оперативно получать информацию о возможных вариантах возвращения на родину. Также отслеживать её можно на официальных сайтах МИД России и Росавиации.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Из-за этого некоторые государства закрыли авиасообщение с этой страной. Таким образом, многие туристы лишились возможности вернуться на родину, в их числе россияне, которые прибыли в ЮАР транзитными рейсами. Лайф пообщался с туристкой из РФ Татьяной, которая оказалась в такой же ситуации.
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