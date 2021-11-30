Онищенко назвал непрофессиональными паникёрами сравнивающих омикрон-штамм с Эболой

Первая информация о новом штамме коронавируса "омикрон" показывает, что он не пробивает иммунитет, выработанный вакциной. Сейчас комментаторам нужно воздержаться от скоропалительных выводов, призвал бывший главный государственный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Анализируя информацию, которой мы располагаем на текущий момент, можно сделать вывод, что новый штамм не пробивает иммунитет, который вызван вакциной. В принципе, это было ожидаемо. Что касается недавних новостей о том, что те, кто болел коронавирусом, могут снова заразиться, их нужно проверять", — цитирует Онищенко газета "Петербургский дневник".

По мнению эксперта, подобная информация могла быть некорректно изложена, потому что противоречит всем законам. Бывший парламентарий также назвал сравнение омикрон-штамма с Эболой заявлением непрофессиональных паникёров, которые по каким-то причинам хотят войти в историю на пиаре.

"И, к сожалению, это нередко медики", — заключил специалист.