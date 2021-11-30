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Онищенко назвал непрофессиональными паникёрами сравнивающих омикрон-штамм с Эболой

Бывший парламентарий призвал дождаться новых результатов исследования этой разновидности вируса и не делать преждевременных выводов.

30 ноября, 18:12
<p>Фото © <a href="http://duma.gov.ru/news/50751/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госдума</a></p>

Фото © Госдума

Первая информация о новом штамме коронавируса "омикрон" показывает, что он не пробивает иммунитет, выработанный вакциной. Сейчас комментаторам нужно воздержаться от скоропалительных выводов, призвал бывший главный государственный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Анализируя информацию, которой мы располагаем на текущий момент, можно сделать вывод, что новый штамм не пробивает иммунитет, который вызван вакциной. В принципе, это было ожидаемо. Что касается недавних новостей о том, что те, кто болел коронавирусом, могут снова заразиться, их нужно проверять", — цитирует Онищенко газета "Петербургский дневник".

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По мнению эксперта, подобная информация могла быть некорректно изложена, потому что противоречит всем законам. Бывший парламентарий также назвал сравнение омикрон-штамма с Эболой заявлением непрофессиональных паникёров, которые по каким-то причинам хотят войти в историю на пиаре.

"И, к сожалению, это нередко медики", — заключил специалист.

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Ранее иммунолог Николай Крючков предсказал появление гибрида штаммов ковида "дельта" и "омикрон". Опасность такой мутации спрогнозировать пока трудно, ведь сам омикрон-штамм ещё не изучен досконально.

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Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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