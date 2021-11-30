ВОЗ: Полный запрет на путешествия не остановит распространение ковида

Полный запрет на международные путешествия не сможет остановить распространение коронавируса по всему миру. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения, но будет представлять собой тяжёлое бремя для жизни и источников существования", — уточнили в организации, дав рекомендации в связи с обнаружением нового штамма, получившего название "омикрон".