ВОЗ: Полный запрет на путешествия не остановит распространение ковида
Организация дала государствам рекомендации в связи с появлением нового штамма "омикрон".
Фото © Pexels
Полный запрет на международные путешествия не сможет остановить распространение коронавируса по всему миру. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения, но будет представлять собой тяжёлое бремя для жизни и источников существования", — уточнили в организации, дав рекомендации в связи с обнаружением нового штамма, получившего название "омикрон".
По мнению ВОЗ, государства должны продолжать применение основанного на свидетельствах и оценке риска подхода при принятии мер, связанных с поездками, в соответствии с международными медико-санитарными правилами.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.
Комментариев: 0