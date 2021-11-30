Путин и лидер Вьетнама договорились расширять экономическое партнёрство

Президенты РФ и Вьетнама Владимир Путин и Нгуен Суан Фук по итогам переговоров в Кремле выступили с совместным заявлением, в котором изложили видение развития отношений между странами до 2030 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее продвижение стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем, а также отметили стремление к выведению российско-вьетнамских отношений "на новый уровень".

"Особое место в структуре российско-вьетнамских отношений занимает взаимодействие в военной и военно-технической сфере и в сфере безопасности, которое поступательно развивается в интересах РФ и Вьетнама и их народов, способствуя сохранению мира и обеспечению стабильности в регионе и на планете в целом", — указано в сообщении.

Также лидеры договорились обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства, воздушной навигации и беспрепятственную торговлю. При этом стороны выступили за разрешение споров в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.