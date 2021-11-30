Агентство Fitch оценило вероятность мирового локдауна из-за штамма "омикрон"

Прогнозировать сейчас экономические последствия появления нового штамма коронавируса пока рано, считает рейтинговое агентство Fitch — ещё слишком мало информации об "омикроне". Однако уже сегодня точно ясно: вероятность глобального спада экономики такого же масштаба, как в первой половине 2020 года, маловероятна.

Оценка реальной опасности нового штамма займёт от нескольких дней до нескольких недель, пишет агентство со ссылкой на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В комментарии Fitch, который оказался в распоряжении РБК, подчёркивается, что главным риском для глобальной экономики могут стать новые ограничительные меры, которые будут принимать правительства.

"Но опыт большинства крупных стран показывает, что каждая последующая волна коронавирусной инфекции оказывает меньшее влияние на экономический рост по мере адаптации экономики, например за счёт изменений в моделях работы и потребления", — пишет Fitch.

Главным инструментом адаптации можно считать появление разных программ вакцинации, которых в начале пандемии не было. Кроме того, значительно улучшилось научное понимание вируса и это снизило зависимость ситуации от административных ограничительных мер. К тому же значительно возросла политическая цена новых локдаунов для правительств стран. Все эти факторы делают маловероятным повторение беспрецедентного сокращения мирового ВВП в первом полугодии 2020 года, считают специалисты рейтингового агентства.