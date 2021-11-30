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"Локомотив" в овертайме выиграл у "Спартака" в КХЛ

Железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, красно-белые идут седьмыми.

30 ноября, 19:04
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на своей площадке проиграл в серии буллитов ярославскому "Локомотиву". Встреча, состоявшаяся на льду столичной арены "Мегаспорт", завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Обе шайбы в основное время были заброшены на первых минутах стартового периода. На гол нападающего гостей Артура Каюмова красно-белые ответили точным броском Джейка Виртанена.

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"Локомотив" набрал 42 очка, оставшись на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" с 39 баллами идёт на седьмой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Спартак" – "Локомотив" — 1:2 (по буллитам)

Шайбы: Каюмов 2' (0:1), Виртанен 4' (1:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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