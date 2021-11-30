"Локомотив" в овертайме выиграл у "Спартака" в КХЛ

Московский "Спартак" на своей площадке проиграл в серии буллитов ярославскому "Локомотиву". Встреча, состоявшаяся на льду столичной арены "Мегаспорт", завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Обе шайбы в основное время были заброшены на первых минутах стартового периода. На гол нападающего гостей Артура Каюмова красно-белые ответили точным броском Джейка Виртанена.

"Локомотив" набрал 42 очка, оставшись на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" с 39 баллами идёт на седьмой позиции.