"Локомотив" в овертайме выиграл у "Спартака" в КХЛ
Железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, красно-белые идут седьмыми.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" на своей площадке проиграл в серии буллитов ярославскому "Локомотиву". Встреча, состоявшаяся на льду столичной арены "Мегаспорт", завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Обе шайбы в основное время были заброшены на первых минутах стартового периода. На гол нападающего гостей Артура Каюмова красно-белые ответили точным броском Джейка Виртанена.
"Локомотив" набрал 42 очка, оставшись на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" с 39 баллами идёт на седьмой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Спартак" – "Локомотив" — 1:2 (по буллитам)
Шайбы: Каюмов 2' (0:1), Виртанен 4' (1:1)
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