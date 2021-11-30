В Москве со счетов кубинца сняли 16,5 млн, когда он сам застрял на родине из-за ковида

В Москве у кубинца украли 16,5 миллиона рублей, пока он сам находился на родине из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Беккер Юсмани жил на Острове свободы, но несколько лет назад решил переехать в Москву. В российской столице мужчина планировал купить жильё и открыть собственную автомойку. В 2017-м Юсмани продал дом на Кубе, выручив 250 тысяч долларов (примерно 16,5 миллиона рублей по курсу на тот момент). Он решил перевезти средства по частям. В Москве кубинец вносил деньги на три счёта в Сбербанке.

Осенью 2019-го Юсмани снова полетел на родину, а когда настала пандемия, закрытые границы помешали ему вернуться в РФ. В 2020 году от Сбербанка мужчина получил оповещение о том, что якобы обновил свои данные. Причём Юсмани не мог воспользоваться приложением кредитной организации, поскольку на острове не работала его сим-карта.

Прилететь в Россию у кубинца получилось лишь осенью этого года. В Сбербанке Юсмани сообщили, что все его три счёта были закрыты в апреле 2020-го. Все деньги вывел неизвестный. По факту кражи возбуждено уголовное дело.