Россия возобновила авиационное сообщение ещё с пятью странами

С 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами — Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. Также увеличивается число рейсов между Россией и Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

С 1 декабря в направлении Бангладеш по маршрутам Москва — Дакка будет курсировать два рейса в неделю, Москва — Улан-Батор — три рейса в неделю, Улан-Удэ — Улан-Батор — один рейс в неделю, Иркутск — Улан-Батор и Красноярск — Улан-Батор — по одному рейсу в неделю.

В направлении Бразилии по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро будет два рейса в неделю; с Коста-Рикой по маршруту Москва — Сан-Хосе — два рейса в неделю; с Аргентиной по маршруту Москва — Буэнос-Айрес — два рейса в неделю.

Кроме того, Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном. Так, итальянское направление расширено за счёт полётов по маршруту Жуковский — Рим с частотой два рейса в неделю.

Со среды количество регулярных рейсов в Азербайджан по маршруту Москва — Баку вырастет до 14 в неделю. Из других аэропортов РФ, откуда возобновлены международные полёты, можно будет выполнять рейсы в Баку до двух раз в неделю на каждом маршруте.

Полёты в Казахстан прирастут за счёт маршрутов из Жуковского в Нур-Султан, Алма-Ату, из Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Красноярска, Минеральных Вод в Нур-Султан.