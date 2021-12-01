Россияне неоднозначно отреагировали на идею запретить учёбу ранним утром

Больше половины россиян идею перенести начало уроков и занятий в школах и вузах на более позднее время воспринимают без энтузиазма. Обрадовались бы возможности попозже отводить ребёнка в школу только 43% опрошенных. Такие данные получены в результате опроса.

Исследование было проведено сайтом kp.ru. Издание обратилось к 4,7 тысячи респондентов с вопросом "Вы бы хотели, чтобы занятия в школах и вузах перенесли на более позднее время?" 24% сказали, что "поддержат любую инициативу, которая будет полезна детям". 19% ответили, что будут "рады выспаться сами и дать такую возможность своему чаду". А вот 35% придерживаются мнения, что "надо не занятия переносить, а спать раньше ложиться". И 22% опрошенных дали категоричный ответ: "Нет. Раньше встанешь — больше успеешь".

Ранее популяризатор науки Ася Казанцева заявила, что школьные занятия должны начинаться не раньше 10 утра и тогда дети станут учиться лучше. Невыспавшийся человек не может усваивать новые знания, уверена нейробиолог. Чем прочнее и разветвлённее нейронная сеть, тем человек умнее. Однако химии в голове не случится, если слушал вполуха или читал вполглаза. Есть нюансы, зная которые, учиться можно эффективнее. К ним относится и график начала приёма информации, в том числе в образовательных системах, уверена эксперт.