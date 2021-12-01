В Польше запретили присутствие посторонних у границы с Белоруссией
Особая зона, где ранее было введено чрезвычайное положение из-за миграционного кризиса, охватывает почти 200 населённых пунктов.
Фото © LiFE / Артур Матвеев
Министерство внутренних дел Польши ввело на три месяца запрет на нахождение посторонних лиц в зоне, граничащей с Белоруссией. Об этом говорится в распоряжении ведомства, опубликованном на его портале.
Это особая пограничная зона, где ранее действовало чрезвычайное положение, включает в себя 183 населённых пункта. Ограничения введены на расстоянии трёх километров от границы, срок их действия — с 1 декабря текущего года по 1 марта 2022 года.
Запрет на посещение этих территорий не касается живущих, работающих там, тех, кто занимается решением административных вопросов или участвует в богослужениях. Также беспрепятственно смогут въезжать в зону бригады скорой помощи и других экстренных служб.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Затем мигрантов разместили на территории логистического комплекса в Белоруссии, обеспечили всем необходимым. Решается вопрос об их дальнейшей судьбе.
Комментариев: 0