Биотехнолог Красильников рассказал, как скоро могут сделать вакцину от штамма "омикрон"
По словам специалиста, большую часть времени может занять не само создание, а её одобрение и запуск в производство.
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Потребуется немного времени, чтобы оценить, будут ли нынешние вакцины работать против нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил генеральный директор ООО "Развитие биотехнологий" Игорь Красильников.
"С точки зрения прививки нужно смотреть, насколько те антитела, которые вырабатываются организмом на существующие вакцины, нейтрализуют новый штамм. Исследования можно сделать быстро, посмотреть в лабораториях. Есть лабораторные методы, которые покажут, работает ли эта схема", — рассказал Красильников в беседе с радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что, если антитела не будут работать против "омикрона", в состав вакцины придётся вводить новый антиген. На это понадобится десять дней, а вот чтобы ввести препарат в обращение, придётся потратить куда больше времени.
"Всё будет зависеть от того, насколько будет отличаться конструкция новой вакцины и как быстро регуляторные органы это всё проведут", — отметил биотехнолог.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Этот штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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