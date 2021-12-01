Биотехнолог Красильников рассказал, как скоро могут сделать вакцину от штамма "омикрон"

Потребуется немного времени, чтобы оценить, будут ли нынешние вакцины работать против нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил генеральный директор ООО "Развитие биотехнологий" Игорь Красильников.

"С точки зрения прививки нужно смотреть, насколько те антитела, которые вырабатываются организмом на существующие вакцины, нейтрализуют новый штамм. Исследования можно сделать быстро, посмотреть в лабораториях. Есть лабораторные методы, которые покажут, работает ли эта схема", — рассказал Красильников в беседе с радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что, если антитела не будут работать против "омикрона", в состав вакцины придётся вводить новый антиген. На это понадобится десять дней, а вот чтобы ввести препарат в обращение, придётся потратить куда больше времени.