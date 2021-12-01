Обозреватель Bloomberg счёл реальной возможность распада США
По мнению журналиста, как самим Соединённым Штатам, так и всему Западу в целом придётся заплатить за это высокую цену.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Вероятность того, что Соединённые Штаты распадутся, сейчас выше, чем двадцать лет назад. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс. Он опирается на данные опроса, проведённого Университетом Вирджинии.
Согласно им, 52% избирателей экс-президента Дональда Трампа выступили за создание отдельного государства на основе "республиканских" штатов. Среди сторонников республиканца Джо Байдена таких 41%.
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Гастингс отмечает, что прошлый век сильно перекроил границы многих государств, в том числе СССР, Пакистана, Малайзии. Поэтому обозреватель не исключает новых изменений. К примеру, отделения Каталонии.
"Почему в США должно быть по-другому?" — пишет журналист.
Он напоминает, что Штаты всегда были расколоты по политическим и другим принципам, но до сих пор объединяющие силы были мощнее тех, что разъединяют американцев. Среди тех штатов, которые могут заявить о желании выйти из состава страны, он называет Калифорнию и Техас.
"В стране накапливается такая волна гнева, что невозможно предсказать, чем она может закончиться", — пишет Гастингс.
Впрочем, он считает, что сейчас распад США вряд ли возможен, но не исключает такого развития событий лет через двадцать. По мнению журналиста, высокую цену за это придётся заплатить не только самим Штатам, но и всему Западу.
Впрочем, такие предположения на самом деле не новы. Лайф рассказывал, что ранее один американский профессор уже заявляла о грядущем расколе США и винила в этом Трампа.
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