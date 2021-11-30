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Опубликовано 30 ноября 2021, 23:32

"Нужно быть готовыми": Депутат Хубезов прокомментировал поручение Путина по борьбе с омикрон-штаммом

Парламентарий отмечает, что новая мутация вируса может и не задержаться, но меры необходимо принимать.

Новый штамм коронавируса "омикрон" вызывает озабоченность у всего мирового сообщества, в том числе и в России. Нужно быть готовыми к противодействию этой инфекции, заявил в беседе с Лайфом председатель думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"Этот вариант имеет большее количество мутаций, чем самый распространённый дельта-вариант. Особое беспокойство вызывают 32 мутации в S-белке, которые могут сделать вирус менее узнаваемым для некоторых антител, он может быть более заразный и быстрее размножаться в организме человека", отметил Хубезов.

По мнению депутата, нужно увеличить в России объём вакцинации, активнее проводить ревакцинацию, усилить эпиднадзор на границе. Также необходимо соблюдать меры социальной профилактики: носить маски, мыть руки и избегать людных мест.

"Повторю: это новый штамм, реальные возможности которого для нас остаются загадкой, не исключено, что большое количество мутаций не позволяет ему надолго задерживаться в популяции, но это только предположения", — сказал Дмитрий Хубезов.

Путин: Серьёзность последствий омикрон-штамма ковида станет понятна в ближайшее время
Путин: Серьёзность последствий омикрон-штамма ковида станет понятна в ближайшее время

Лайф ранее рассказывал, что Путин поручил кабмину за неделю подготовить план по борьбе с омикрон-штаммом ковида. По словам главы государства, серьёзность последствий новой разновидности инфекции станет понятна в ближайшее время. К любым мутациям нужно быть готовыми.

Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. В ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших коронавирусом.

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Фото © Пресс-служба Президента РФ

Юлия Архипова
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