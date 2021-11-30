"Нужно быть готовыми": Депутат Хубезов прокомментировал поручение Путина по борьбе с омикрон-штаммом

Парламентарий отмечает, что новая мутация вируса может и не задержаться, но меры необходимо принимать.

Новый штамм коронавируса "омикрон" вызывает озабоченность у всего мирового сообщества, в том числе и в России. Нужно быть готовыми к противодействию этой инфекции, заявил в беседе с Лайфом председатель думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"Этот вариант имеет большее количество мутаций, чем самый распространённый дельта-вариант. Особое беспокойство вызывают 32 мутации в S-белке, которые могут сделать вирус менее узнаваемым для некоторых антител, он может быть более заразный и быстрее размножаться в организме человека", — отметил Хубезов.

По мнению депутата, нужно увеличить в России объём вакцинации, активнее проводить ревакцинацию, усилить эпиднадзор на границе. Также необходимо соблюдать меры социальной профилактики: носить маски, мыть руки и избегать людных мест.

"Повторю: это новый штамм, реальные возможности которого для нас остаются загадкой, не исключено, что большое количество мутаций не позволяет ему надолго задерживаться в популяции, но это только предположения", — сказал Дмитрий Хубезов.