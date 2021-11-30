В ЮАР за день почти в два раза увеличилось число новых случаев ковида

В Южно-Африканской Республике, которая является одним из источников нового штамма коронавируса "омикрон", за сутки почти в два раза выросло число новых выявленных случаев ковида. Накануне их было 2273, а сегодня уже 4373. Такие данные приводит Национальный институт инфекционных заболеваний (НИИЗ).