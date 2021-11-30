В ЮАР за день почти в два раза увеличилось число новых случаев ковида
Особый прирост зафиксирован в столичной провинции. По словам президента, именно там активно распространяется новый штамм "омикрон".
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В Южно-Африканской Республике, которая является одним из источников нового штамма коронавируса "омикрон", за сутки почти в два раза выросло число новых выявленных случаев ковида. Накануне их было 2273, а сегодня уже 4373. Такие данные приводит Национальный институт инфекционных заболеваний (НИИЗ).
Самый заметный прирост приходится на столичную провинцию Гаутенг — 3143 против 1909 накануне. При этом не уточняется, какая доля приходится на новый штамм коронавируса. Ранее президент страны Сирил Рамафоса заявил, что за последние дни именно там получает всё большее распространение "омикрон".
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Лайф рассказывал, что новый штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.
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