В Белом доме заявили о контактах России и США на высоком уровне

Москва и Вашингтон поддерживают контакты на высоком уровне, однако пока в Белом доме не могут анонсировать какие-либо переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

"Мне на данный момент нечего анонсировать или прогнозировать", — сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос на регулярном брифинге.