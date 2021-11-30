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В Белом доме заявили о контактах России и США на высоком уровне

Джен Псаки отметила, что они поддерживаются после саммита глав двух государств, состоявшегося летом этого года.

30 ноября, 19:42
<p>Джен Псаки. Фото © ТАСС / Rod Lamkey — CNP</p>

Джен Псаки. Фото © ТАСС / Rod Lamkey — CNP

Москва и Вашингтон поддерживают контакты на высоком уровне, однако пока в Белом доме не могут анонсировать какие-либо переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

"Мне на данный момент нечего анонсировать или прогнозировать", — сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос на регулярном брифинге.

WP: Белый дом ведёт подготовку к онлайн-встрече Путина и Байдена

WP: Белый дом ведёт подготовку к онлайн-встрече Путина и Байдена

Она добавила, что "контакты с российскими коллегами на высоком уровне" поддерживаются в продолжение саммита двух лидеров, состоявшегося этим летом.

Ранее сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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