В Белом доме заявили о контактах России и США на высоком уровне
Джен Псаки отметила, что они поддерживаются после саммита глав двух государств, состоявшегося летом этого года.
Джен Псаки. Фото © ТАСС / Rod Lamkey — CNP
Москва и Вашингтон поддерживают контакты на высоком уровне, однако пока в Белом доме не могут анонсировать какие-либо переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.
"Мне на данный момент нечего анонсировать или прогнозировать", — сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос на регулярном брифинге.
Она добавила, что "контакты с российскими коллегами на высоком уровне" поддерживаются в продолжение саммита двух лидеров, состоявшегося этим летом.
Ранее сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.
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