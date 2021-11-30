"Чёрная пятница – 2021" стала самой успешной в России за пять лет, установив рекорд продаж

"Чёрная пятница" этого года установила новый рекорд по продажам и стала самой успешной для российского онлайн-бизнеса за пять лет, заявил гендиректор компании "ЮMoney" Иван Глазачев в беседе с изданием "Газета.ru".

Аналитики компании "ЮKassa" (сервис финтех-компании "ЮMoney") изучили почти 50 миллионов онлайн-платежей, сделанных пользователями более чем в 160 тысячах отечественных и зарубежных интернет-магазинов в 2020 и 2021 годах. Выяснилось, что оборот вырос на 73% по сравнению с прошлогодней ноябрьской распродажей, количество покупателей — на 76%, а средний чек — на 4%, до 1539 рублей.

"В дни распродаж большим спросом у россиян обычно пользуются одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для дома и ювелирные украшения, а также цифровые товары. В этом году наибольший рост числа покупок, в 6,4 раза, отмечен у турагентств. У частных клиник было в 6,2 раза больше покупок, чем год назад, а у онлайн-площадок, продающих игровые товары, — в 2,2 раза", — подчеркнули в финтех-компании.

По словам Ивана Глазачева, на это повлияли изменения привычек покупателей и переход покупок в онлайн-среду. Он отметил динамично развивающиеся сегменты цифрового контента и онлайн-образования, которые ежегодно увеличиваются примерно на 50%.