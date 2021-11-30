Россияне раскрыли, сколько планируют потратить в новогодние каникулы

На празднование Нового года и следующие за ним каникулы у среднестатистического россиянина уйдёт 18,5 тысячи рублей, и это без учёта подарков. Эту цифру приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе поучаствовало пять тысяч россиян из всех округов страны, пишет RT.

Самые большие бюджеты на праздники у москвичей: средняя сумма предполагаемых расходов — 23,2 тысячи рублей. Следом идут петербуржцы — 20,4 тысячи рублей. В этом рейтинге третье место занимают Красноярск и Самара, жители которых планируют потратить на новогодние праздники 19,3 тысячи рублей. В то же время наименьший бюджет у волгоградцев (14,3 тысячи рублей), жителей Нижнего Новгорода (15,8 тысячи рублей) и новосибирцев (16,2 тысячи рублей).

Причём 35% россиян планируют расходы на празднование Нового года и каникулы, а 45% не ведут таких расчётов. Аналитики также подсчитали, что самый большой бюджет — у тех жителей России, которые зарабатывают 80 тысяч. Так, мужчины собираются потратить 20,3 тысячи, а женщины — 16,4 тысячи рублей.