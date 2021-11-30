Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинения в окончательной редакции. Расследование дела завершено, сообщают источники ТАСС.

"Фургалу и его защитникам объявили об окончании следственных действий, экс-губернатору предъявили обвинение в окончательной редакции", — сказал собеседник агентства.

Фургала обвиняют в мошенничестве и руководстве преступным сообществом. Защита пока отказывается от каких-либо комментариев, ссылаясь на подписку о неразглашении информации о расследовании.