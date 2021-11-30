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Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Его обвиняют в мошенничестве и руководстве преступной группой, теперь материалы будут переданы в суд.

30 ноября, 19:32
<p>Сергей Фургал. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Сергей Фургал. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинения в окончательной редакции. Расследование дела завершено, сообщают источники ТАСС.

"Фургалу и его защитникам объявили об окончании следственных действий, экс-губернатору предъявили обвинение в окончательной редакции",сказал собеседник агентства.

Фургала обвиняют в мошенничестве и руководстве преступным сообществом. Защита пока отказывается от каких-либо комментариев, ссылаясь на подписку о неразглашении информации о расследовании.

Суд над Фургалом пройдёт в Подмосковье

Суд над Фургалом пройдёт в Подмосковье

А ранее Лайф рассказывал, что экс-губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили новые обвинения. По версии следствия, он не только создал ОПГ, но также совершил мошенничество в особо крупном размере.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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