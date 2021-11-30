Аксёнов заверил, что крымчане гостеприимно и с радостью встретят Лукашенко

Президент Белоруссии сможет оценить всё гостеприимство крымчан. Решение Александра Лукашенко о визите на полуостров вполне соответствует духу братства, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле. Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами", — написал Аксёнов у себя в телеграм-канале.

Также глава Крыма выразил уверенность, что Лукашенко по достоинству оценит уникальную природу полуострова, памятники истории и культуры, а также крымское гостеприимство.

"И, конечно, этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма", — заключил Аксёнов.