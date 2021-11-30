В "Единой России" обсудили перезагрузку первичной системы здравоохранения

При перезагрузке и цифровизации первичной системы здравоохранения центром изменений должны стать пациенты и их интересы. Об этом заявили в "Единой России" на встрече, посвящённой работе профильной комиссии партии.

Как отметил глава партийной комиссии, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, при реформировании первичного звена нужно учитывать мнение регионов — это одно из поручений президента. Работа будет построена на получении обратной связи и анализе проблем, с которыми сталкиваются субъекты РФ.

"Работа будет также продолжена в рамках консилиумов. Их формат был апробирован в течение нескольких месяцев на площадках "Единой России". В ближайших планах работы и кадровые вопросы. Людей лечат не стены, а персонал. Те проблемы, которые мы видим, — и выгорание, и проблемы образования — это вопросы, по которым мы должны выступить", — пояснил Денис Проценко.