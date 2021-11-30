Россиянка перепутала коридоры на таможне и теперь может сесть в тюрьму

Россиянка Анна Рабуха вместе с мужем-японцем решила переехать на родину после 30 лет проживания в Японии. Взяв с собой большую сумму наличными, женщина отправилась первой, однако в таможенной зоне Шереметьево перепутала "зелёный" и "красный" коридоры, и теперь её обвиняют в контрабанде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Проживая с мужем долгое время в Японии мы стали разговаривать, что нас ничего не держит: [он] вышел на пенсию, [его] мама умерла, что я боюсь землетрясений, что он. Мы подыскали квартиру очень хорошую в Казани", — рассказала 51-летняя Анна.

Ипотеку они выплачивали на протяжении года, однако у семьи были средства, чтобы погасить её. Россиянка взяла деньги и отправилась на родину транзитным рейсом через Москву. Рассказывает, что в Шереметьево растерялась и не смогла сообразить, как ей попасть на внутренние линии. По её словам, просила помощи и других пассажиров, и у сотрудников таможни, которые указали ей путь. Однако в итоге она зашла в "зелёный" коридор, где женщину задержали и увели в отдел. А после возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере".

"Продержали меня там наверное часов шесть или семь. Конечно, у меня там были приступы, два раза вызывали скорую… Я говорю, меня там ждут люди", — рассказала Анна и не смогла сдержать слёз.

"Она должна была пойти в "красный" коридор, предъявить эту декларацию инспектору, сказать таможенным органам, что у неё больше десяти тысяч долларов, [показать] декларацию, сведения, подтвердить всё документально", — пояснил таможенный юрист Сергей Мрачковских.

По его словам, если же пассажир сразу идёт в "зелёный" коридор, то возможности задекларировать товар у него уже нет.Адвокат Анны Владимир Масюк рассказал, что женщине может грозить до четырёх лет тюрьмы, либо исправительные работы, либо большой штраф.

"Я просто в шоке от всей этой ситуации. Мы с мужем живём 16 лет, но нет у нас детей. И мы думали о том, чтобы взять детей из детдома. Вместо того, чтобы взять ребёнка на воспитание, я просто сейчас хожу и понимаю, что это всё, конец. Я надеюсь на хороший исход", — говорит Анна.