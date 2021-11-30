Сливший видео с пьяным Биланом блогер извинился и пожалел певца. Видео © Instagram / Биржан Ашим

Казахстанский блогер Биржан Ашим, сливший в Сеть видео с выступлением нетрезвого Билана на свадьбе, спустя три дня вдруг раскаялся и попросил прощения у Димы, молодожёнов и их родителей. Он рассказал, что у него якобы не было на самом деле желания хайповать на этой ситуации, а СМИ всё раздули — "взяли выдернули" из его сториз только момент злорадства над артистом.

"Мой поступок — это не круто... Я, как это понял, сразу удалил это видео... На меня лично и на менеджера выходили много пабликов, которые хотели заплатить какие-то деньги за эксклюзивные кадры, за более подробный рассказ, как он там себя вёл", — рассказал блогер о последствиях своей публикации про пьяного Диму Билана.

Биржан утверждает, что он не низкоморальный и не закомплексованный человек, чтобы настолько цинично поступать со знаменитостью. После своих публикаций он смотрел сториз Димы Билана и "чисто по-человечески" его понял. Блогер всё равно считает, что такое поведение недопустимо при выступлении перед публикой, тем не менее молодой человек высоко оценивает то, что Дима всё-таки выступил, и даже всё было в его выходе на импровизированную сцену "круто". Парень также приносит извинения жениху, невесте и их родителям, так как "не подумал мозгами", прежде чем выкладывать фрагмент их свадьбы на всеобщее обозрение.

Продюсер Билана Яна Рудковская долго не комментировала происходящее, но на такое заявление казахстанского блогера ответила.

Казахстанский блогер, сливший пьяного Билана в Сеть, извинился и пожалел певца. Видео © Instagram / Яна Рудковская

"Я не написала ни одного комментария по этой истории с Димой, но Биржан, который снял и выложил со своими мыслями видео с того концерта, сегодня сказал правильные слова, респект тебе!" — написала Рудковская.