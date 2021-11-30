Как минимум три ученика погибли при стрельбе в Мичигане
Ранее сообщалось, что ранения могли получить от четырёх до шести человек.
Фото © Twitter / Detroit News
Минимум три ученика погибли при стрельбе в школе в американском штате Мичиган. Об этом сообщили в полиции. Огонь по людям открыл 15-летний подросток, сообщает агентство AP.
Как отмечается, мотивы стрелка пока не понятны. Он задержан, пистолет изъят. По предварительным данным, сообщников у подростка не было.
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А ранее Лайф рассказывал, что три человека были убиты и четверо ранены при стрельбе в американском Нашвилле. Сотрудники местной полиции нашли на месте происшествия два пистолета.
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