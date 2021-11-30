Как минимум три ученика погибли при стрельбе в Мичигане

Минимум три ученика погибли при стрельбе в школе в американском штате Мичиган. Об этом сообщили в полиции. Огонь по людям открыл 15-летний подросток, сообщает агентство AP.

Как отмечается, мотивы стрелка пока не понятны. Он задержан, пистолет изъят. По предварительным данным, сообщников у подростка не было.