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Как минимум три ученика погибли при стрельбе в Мичигане

Ранее сообщалось, что ранения могли получить от четырёх до шести человек.

30 ноября, 20:25
<p>Фото © Twitter / Detroit News</p>

Фото © Twitter / Detroit News

Минимум три ученика погибли при стрельбе в школе в американском штате Мичиган. Об этом сообщили в полиции. Огонь по людям открыл 15-летний подросток, сообщает агентство AP.

Как отмечается, мотивы стрелка пока не понятны. Он задержан, пистолет изъят. По предварительным данным, сообщников у подростка не было.

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А ранее Лайф рассказывал, что три человека были убиты и четверо ранены при стрельбе в американском Нашвилле. Сотрудники местной полиции нашли на месте происшествия два пистолета.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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