Американист Рогулев предположил, чем закончится ситуация с высылкой российских дипломатов

Ситуация, которая сложилась с вынужденным выездом группы российских дипломатов из США, — искусственно созданное выжимание сотрудников Посольства РФ с территории Штатов. В этом убеждён директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, американист Юрий Рогулев.

"США пока никого не высылают, но и не продлевают визы находящимся там российским сотрудникам дипмиссий и не дают визы тем, кто должен прибыть им на смену. Введена система, которая выжимает дипломатов из США и сокращает таким образом численность посольства", — оценил ситуацию Рогулев в беседе с радио "Комсомольская правда".

Оба посольства столкнулись с кадровым кризисом. Как отмечает эксперт, российская консульская служба вообще фактически прекратила деятельность в США, так как попросту выведена из строя. Делать какие-то прогнозы по развитию ситуации специалист не стал, сказав, что сейчас очень сложно предположить, как всё в итоге разрешится.

"Ни к чему хорошему это не приведёт. Несколько консульств уже закрыты. Всё идёт к тому, что сокращается посольская служба. А они же предоставляли услуги гражданам обеих стран. Может так случиться, что вообще всё прекратится за неимением возможности функционировать им, как положено", — заключил Рогулев.