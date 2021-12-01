Москва возглавила рейтинг европейских городов по инновациям в борьбе с CoViD-19

Москва возглавила рейтинг европейских городов среди инноваций, помогающих в борьбе с CoViD-19. Российская столица оставила позади, к примеру, Лондон и Барселону. В мировом подобном списке город стал третьим, уступив только Нью-Йорку и Сан-Франциско.

"Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку — после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятёрку замыкают Бостон и Лондон. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink", — сообщается на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что добиться таких высоких показателей Москве помогли около 50 передовых решений в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта — эта методика уже помогла рентгенологам проанализировать более трёх миллионов исследований.

"Ещё одно инновационное решение — облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты. Способствовали высоким результатам и технологии, которые помогают адаптировать жизнь горожан во время пандемии. Это проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, а также дистанционной работы и онлайн-образования", — сообщается на сайте мэра.

Эксперты оценивали принятые городами меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику. Рейтинг составляли на базе глобальной карты инновационных решений по CoViD-19, созданной в марте 2020 года. В течение года на неё нанесли более тысячи решений. Список оценивает около ста ведущих городов и 40 стран мира.