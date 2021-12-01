В Крыму экстренные службы переведены в режим повышенной готовности

В Крыму этой ночью ожидается сильный снегопад, экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин.

"Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, все расчёты усилены, находимся в готовности к реагированию на оперативные события", — сказал Ожигин в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, уже есть несколько сообщений о проблемах с электроснабжением из-за снегопада. "Крымэнерго" работает на аварийных участках. Синоптики ранее предупреждали об ураганном ветре этой ночью. Скорость воздушных потоков может достигать 35 м/с.

"Прошу всех крымчан отнестись с пониманием, быть максимально осторожными, беречь себя и близких. По возможности оставаться дома и соблюдать меры предосторожности", — написал глава республики Сергей Аксёнов в Telegram-канале.