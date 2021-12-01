Учёные обнаружили, что склонность к суициду может быть заложена генетически

Учёные определили, что суицидальные наклонности человека могут быть заложены генетически. Отвечающий за это участок располагается в седьмой хромосоме ДНК. Его ранее связывали с разными психическими отклонениями, а также с нарушениями сна и со склонностью к риску и табакокурению.

"Это говорит о необходимости изучить, как вариации в этом участке ДНК влияют на склонность к суицидам при наличии и отсутствии психических заболеваний", — рассказал один из авторов исследования, доцент Университета Вандербильта в Нашвилле Дуглас Рудерфер в беседе с Medical Express.

Учёные изучили данные о строении генома около 30 тысяч жителей США и других развитых стран, которые в недавнем прошлом попытались покончить с собой, а также 520 тысяч человек, не отличавшихся подобным поведением. Дополнительно их выводы были перепроверены на 14 тысячах американских ветеранов, пытавшихся совершить суицид. Исследование подтвердило, что мутации в этой области ДНК заметным образом влияли на склонность их носителей к самоубийству.